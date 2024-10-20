Иск на сумму более полумиллиона долларов: с сына Валерии хотят взыскать крупный долг

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 123 0

На сына певицы валерии подали иск суммой более 500 тысяч долларов

Иск на сумму более полумиллиона долларов: с сына Валерии хотят взыскать крупный долг

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Между истцом и ответчиком был оформлен договор займа.

Бизнесмен Валентин Демчук подал прошение о принудительной выплате сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным долга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исковое заявление.

Известно, что между истцом и ответчиком был оформлен договор займа, в котором указано, что звездный наследник обязуется выплатить 587 тысяч долларов предпринимателю. Однако, по неизвестной на данный момент причине, он этого не сделал.

«Иск от Демчука В. А. к Шульгину А. А. был принят к производству, в данный момент суд продолжает рассмотрение этого иска», — сообщили в суде.

Демчук не захотел лишаться немалой суммы и вышел с просьбой об установлении справедливости в Тверской суд столицы. Рассмотрение заявления было назначено на конец ноября. Также сообщается, что запрашиваемая Валентином сумма несколько раз изменялась.

Примечательно, что это не первая история подобного рода, в которой фигурирует имя Шульгина. Несколько лет назад он оказался в эпицентре скандала с продажей бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Тарасова приоткрыла завесу тайны их семьи.

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