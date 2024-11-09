Антисемитизм или нет? Израильские фанаты могли сами спровоцировать конфликт в Амстердаме

Нетаньяху отправил в Нидерланды самолеты для вывоза пострадавших.

Усиленные меры безопасности не помогли в Амстердаме. Там футбольный матч накануне закончился массовым побоищем между израильскими болельщиками и теми, кто поддерживает Палестину. Тель-Авив даже направил в Нидерланды своих военных. Все объяснит корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Амстердамский антисемитский погром напомнил Европу времен Третьего рейха — так израильские власти отреагировали на массовые беспорядки в столице Нидерландов. Сразу после футбольного матча Лиги Европы между «Маккаби» из Тель-Авива и местным «Аяксом» на израильских фанатов напали люди в масках. Они выкрикивали лозунг «Свободу Палестине», бросали своих оппонентов в ледяную воду реки, пытались давить израильтян скутерами и автомобилями.

Пострадавшие рассчитывали на помощь полиции, но ее не было. Теперь мэрия Амстердама вынуждена извиняться перед гостями за «страх, смятение, гнев и недоверие», которыми охвачена еврейская община города.

«Амстердам вспоминает непроглядную ночь, и сегодня все еще темно. Ненавистные антисемитские мятежники и преступники напали и избили евреев. Мое сердце с жертвами, их семьями, здесь и в Израиле. Юноши на скутерах по всему Амстердаму искали болельщиков „Маккаби“ из Тель-Авива и били их. Это невыносимо. Пострадали не только люди. История нашего города была глубоко опорочена. Еврейская культура в Нидерландах под угрозой. Всплеск антисемитизма. Я в ярости. Выражаю самое решительное осуждение этому насилию», — сказала мэр Амстердама Фемке Халсема.

Полиция с опозданием все же появилась: более 60 погромщиков задержаны. Пять пострадавших фанатов «Маккаби» находятся в больницах, остальных полицейские сопровождали до отелей, куда тоже пытались ворваться толпы погромщиков.

Впрочем, говорят очевидцы, израильские фанаты могли сами спровоцировать конфликт. Еще перед матчем они устроили перформанс, во время которого славили «военные успехи» ЦАХАЛ в секторе Газа и Ливане и выкрикивали оскорбления в адрес арабов.

Удивительно, но во всех крупнейших европейских СМИ лишь молчание, ведь произошедшее абсолютно не вписывается в «матрицу» политкорректности. Зато в Еврокомиссии спохватились и испугались: слишком очевидны параллели с терактом на Олимпиаде в Мюнхене — расстрелом израильских спортсменов в сентябре 1972 года.

«Возмущена нападениями минувшей ночью на евреев в Амстердаме. Говорила с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Я категорически осуждаю эти неприемлемые действия», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Пока европейские элиты раздумывают, что им делать с этой «новой европейской нормальностью», власти Израиля направили в Амстердам самолеты для эвакуации своих болельщиков на родину. Все, что пока могут сделать для гостей Нидерланды, взять под усиленную охрану еврейские школы, памятники, музеи и другие общественные пространства и прислать усиленные наряды полиции, чтобы израильтяне могли безопасно добраться до аэропорта.