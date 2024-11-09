Четырехэтажная больница с неработающими лифтами открылась в Коми

Лечение как бег с препятствиями. В небольшом селе в Коми открыли современную четырехэтажную больницу, но так и не запустили лифты. Неходячих пациентов приходится в буквальном смысле переносить на руках. Корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук выяснял, почему.

Пенсионер только после операции, ему еще крупно повезло — нашлось кресло-каталка, а рядом — родственник. Крепкий мужчина с трудом может спустить коляску по ступеням. Это все происходит в современной больнице, которую открыли в небольшом поселке меньше года назад.

В холле на третьем этаже располагается грузовой лифт. Он предназначен для маломобильных граждан. Но вызвать лифт нельзя, он не работает, потому что с самого открытия больницы обесточен. При этом операционная и дневной стационар находятся на последнем этаже, а реанимация — на первом. В такой ситуации путь один — по лестнице. Это притом, что лишняя минута кому-то может стоить жизни.

«Санитары поднимают пациента, куда необходимо. Если он неходячий, то мы поднимаем его на носилках», — рассказал главный врач ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ» Вячеслав Захаров.

По меркам села Усть-Цильма, где проживает около 4,5 тысячи человек, четырехэтажная больница — небоскреб. Это четко ощущают медики.

«Вызываем работников, на носилки или на кресло-каталку, и поднимаем по лестницам, работники поднимают их», — говорит санитарка.

На строительство больницы было потрачено более полумиллиарда рублей, но изначально все пошло не по плану. Медцентр обещали сдать в начале 2023 года, но сроки сдвинулись на год. На открытие даже приезжал Владимир Уйба, бывший в то время главой Республики Коми. Он осмотрел кабинеты, палаты, но вот лифт для пациентов, возможно, проверить забыл.

— Это не учли в проекте или что? — задает вопрос корреспондент.

— Ну я не могу сказать, учли это в проекте или нет, потому что закупала это не больница, а правительство республики. Возможно, деньги, возможно, не закладывались в обслуживание. Но деньги не великие нужны, на лифт нужно порядка одного миллиона рублей, — сказал главный врач ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ» Вячеслав Захаров.

Почему решили начать работать без лифтов для больных — вопрос. Фактически запустить их можно уже сейчас, но врачи этого не делают, опасаясь уголовной ответственности. Подъемник не поставлен на учет в реестре Ростехнадзора, что требуется по закону.

«Запустить лифт — это не просто нажать какой-то тумблер. Это большая процедура, то есть надо проверить его работоспособность, работу связи, безопасность. Поэтому тот, кто даст на это указ, включить этот лифт, тот берет на себя ответственность за все эти риски», — объяснил генеральный директор компании-производителя лифтов Илья Кушаков.

Есть и вторая проблема: ближайшая компания, которая может взять подъемник на баланс, находится в 300 километрах от больницы, но брать сельский лифт на обслуживание им невыгодно.

«Даже если поступит подобная заявка, это надо специально под эту больницу обучать механика, чтобы он там находился постоянно. Чтобы добраться до Усть-Цильмы — это целый квест», — сказал директор ООО «Печоралифтсервис».

Найти лифтера в Усть-Цильме тоже невозможно. В глубинке никогда не было подъемников. Все инженеры — в Сыктывкаре и Ухте, там наши журналисты нашли несколько вакансий с окладом в 70 тысяч рублей. В больнице готовы платить эти деньги, если кто-то из местных отучится на «большой земле».

На решение проблемы больнице выделили миллион рублей. И пока идет конкурс на вакантную должность, суперсовременная больница будет работать по средневековым стандартам.