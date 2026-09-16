«Передайте привет»: Захарова сорвала аплодисменты колкой репликой о Британии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Дипломат выступила перед участниками молодежного фестиваля в Екатеринбурге.

Мария Захарова рассказала о космической отрасли России

Фото: © РИА Новости/ Константин Михальчевский

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Мария Захарова сорвала аплодисменты колкой репликой о Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, где рассказала о роли России и СССР в развитии космической отрасли. Во время дискуссии ее высказывание о Великобритании встретили аплодисментами.

В рамках панельной сессии «Образ России в мировом информпространстве» дипломат отметила достижения советской и российской науки, в том числе в сфере космических технологий. По ее словам, при этом некоторые страны продолжают говорить об отсталости России, хотя используют разработки и технологии, связанные с российскими ракетами.

Захарова заявила, что критика в адрес России звучит в том числе со стороны государств, которые, по ее словам, не имеют собственных ракетных программ.

«Потому что у них были проблемы с ракетными программами. Или нас (отсталыми — ред.) называют те, у которых своих-то ракетных программ никогда не было и — передайте привет Лондону — никогда не будет», — сказала официальный представитель МИД России.

Ее слова вызвали реакцию участников мероприятия и были встречены аплодисментами.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В мероприятии принимают участие десять тысяч человек из 191 страны. РИА Новости является генеральным информационным партнером фестиваля.

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