На всех направлениях СВО удалось отбить девять контратак штурмовых групп противника.

Российские силы уничтожили до 1865 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки. Об этом в ежедневной сводке сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

ВС РФ нанесли успешные удары по скоплениям живой силы противника, объектам военной инфраструктуры и аэродромам ВСУ в 147 районах. При этом ВС РФ отразили девять контратак штурмовых групп противника на разных направлениях СВО.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье.