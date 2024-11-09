До 1865 уничтоженных боевиков ВСУ и 65 БПЛА: успехи ВС РФ в зоне СВО за сутки

ВС РФ уничтожили до 1865 боевиков ВСУ в зоне СВО за минувшие сутки
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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На всех направлениях СВО удалось отбить девять контратак штурмовых групп противника.
Российские силы уничтожили до 1865 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки. Об этом в ежедневной сводке сообщает Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
ВС РФ нанесли успешные удары по скоплениям живой силы противника, объектам военной инфраструктуры и аэродромам ВСУ в 147 районах. При этом ВС РФ отразили девять контратак штурмовых групп противника на разных направлениях СВО.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье.
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