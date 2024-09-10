«Переключаю тумблер»: звезда «Ворониных» рассказала об отношении к пророчествам

Екатерина Волкова объяснила, почему старается не думать ни о чем мистическом.

Актриса Екатерина Волкова призналась, что старается не придавать пророчествам большого значения. Она считает, что если постоянно думать о мистическом, то притягиваешь его в свою жизнь и начинаешь видеть везде какие-то знаки.

«Например, мне как-то гадали на картах Таро, и я поначалу впечатлилась, воодушевилась, мне показалось, что все сказанное прямо в точку и абсолютно про меня! Но в такие моменты стараюсь быстро переключать в голове тумблер, как-то заземляться и не придавать пророчествам большого значения», — сказала актриса в интервью изданию Газета.ру.

Недавно 42-летняя звезда «Ворониных» стала жертвой интернет-мошенников. Виной тому любовь актрисы к животным. Дома у нее живут сразу четверо питомцев: кошка и три собаки. Причем одного из псов Волкова подобрала на улице, где тот умирал от голода, а еще одного забрала из приюта.

Кроме того, актриса курирует несколько приютов для бездомных животных. Зная это, поклонники часто дарят ей вместо цветов корм для четвероногих друзей, а сама артистка тратит на собак свои гонорары и помогает волонтерам найти им дом.

Увидев на одном из сайтов объявление о продаже элитного корма для собак по привлекательной цене, Волкова перевела продавцу 50 тысяч рублей. Однако сразу после этого трек-номер исчез, а компания перестала выходить на связь. Актриса поняла, что стала жертвой мошенников.

Волкова попросила подписчиков и друзей распространить информацию, чтобы как можно больше людей узнали об обмане и не попались на удочку аферистов. Свои средства актрисе так и не удалось вернуть.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с какими проблемами приходится справляться звезде сериала «Воронины» Екатерине Волковой.