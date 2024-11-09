«Певец целой эпохи»: Путин поздравил Пахмутову с юбилеем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Путин в видеопоздравлении назвал Пахмутову певцом целой эпохи

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Астафьев; 5-tv.ru

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Легендарный композитор, автор любимых миллионами песен 9 ноября отмечает 95-летие.

Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с юбилеем, назвав ее «певцом целой эпохи» и «мелодией страны». Видеообращение главы государства транслировали на юбилейном вечере народной артистки СССР в Большом театре в Москве.

«Вы — певец целой эпохи. Она звучит в ваших прекрасных мелодиях, где торжественность всегда сочетается с задушевностью, с глубокими чувствами любви к Отчизне», — сказал Путин.

Президент отметил, что жизнеутверждающий настрой композитора в полной мере отражается в ее произведениях. Особенно Путин отметил песни Пахмутовой, заслужившие истинную народную любовь и написанные в содружестве с известными прославленными поэтами. Самым плодотворным стал творческий и семейный союз с Николаем Добронравовым, который подарил слушателям яркие образы и незабываемые мелодии, подчеркнул президент.

Он добавил, что написанные Пахмутовой песни сопровождали граждан СССР и России многие десятилетия — и в будни, и в праздники, и в дни испытаний. Сегодня они продолжают звучать и объединять россиян, отметил Путин.

Ранее в этот день президент присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда за «особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу».

Знаменитый композитор 9 ноября отмечает юбилей — 95 лет. За годы творческой деятельности Пахмутова написала более 400 песен, среди которых особую известность и любовь слушателей заслужили «Беловежская пуща», «Нежность», «Как молоды мы были», «Старый клен» и многие другие.

Произведения Пахмутовой исполняли и исполняют известные артисты советской, российской и зарубежной эстрады, а также актеры театра и кино.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Москве прошел юбилейный концерт Александры Пахмутовой.

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