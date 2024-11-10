Сын британской королевы Камиллы ответил на слухи о ее алкоголизме

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Ресторанный критик и писатель Том Паркер-Боулз признался, что видел мать «лишь немного захмелевшей».

Сын британской королевы Камиллы ответил на слухи о ее алкоголизме

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Слухи о пристрастии британской королевы Камиллы к курению и алкоголю не соответствуют действительности. Об этом заявил ее сын Том Паркер-Боулз, которого цитирует Daily Mirror.

Сообщается, что известный ресторанный критик и автор семи кулинарных книг в рамках продвижения своего нового труда о еде ответил на вопросы о самочувствии матери и отверг спекуляции на тему ее нездорового образа жизни.

Так, Паркер-Боулз подчеркнул, что королева Камилла не курит и «в жизни не выпила ни одного бокала джина». Писатель утверждает, что видел мать «лишь немного захмелевшей».

На днях в Букингемском дворце сообщили, что 77-летняя супруга Карла III вынуждена взять паузу в своих обязанностях из-за выявленной у нее инфекции дыхательных путей.

В окружении королевы отметили, что врачи настоятельно рекомендовали ей покой, поэтому все запланированные мероприятия с ее участием отменены. В частности, Камилла пропустит ежегодное открытие мемориального сада «Поле памяти» в Вестминстерском аббатстве. Вместо нее на мероприятии будет присутствовать герцогиня Глостерская.

Кроме того, супруга Карла III не сможет посетить прием для олимпийских и паралимпийских спортсменов в Букингемском дворце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон возвращается к привычной жизни после курса химиотерапии и начала посещать спортзал.

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