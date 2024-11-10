«Верник-младший не потеряется»: кинокритик оценил работу молодого актера

Александр Голубчиков проанализировал творчество восходящей звезды с говорящей фамилией.

Сын народного артиста России Игоря Верника Григорий Верник оказался не хуже своего отца. Его актерские способности отметил кинокритик Александр Голубчиков. Об этом пишет портал Страсти.

В целом, как отмечает критик, молодое поколение актеров заслуживает внимание публики.

«Парень способный, в меру талантливый. Думаю, что отцу ни в коем случае не уступает. Вообще в настоящий момент очень интересная ситуация вокруг молодых актеров. У нас вроде был такой пул актеров, которые снимались в фильмах для «Кинотавра», и все об этом говорили, а потом случилась пандемия, и как-то все резко обновилось. <…> Я думаю, что на их фоне Верник-младший никак не потеряется», — поделился кинокритик», — сказал критик.

За последние несколько лет Григорий Верник снялся в нескольких успешных проектах. Сериале «Цикады», «Содержанки», «Домашний арест». Лучшей его работой, если верить «Кинопоиску», являться роль мажора в фильме «Кентавр».

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