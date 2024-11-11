Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено обломками беспилотника

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

В небе над регионом сбили пять вражеских дронов.

Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено обломками беспилотника

Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Здание промышленного предприятия повреждено в результате падения обломков беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, утром 11 ноября в небе над Воронежской областью сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Никто из местных жителей не пострадал.

«По уточненным данным, при падении обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Еще несколько дронов, добавил глава региона, сбили в районах области. Разрушений не выявлено.

Накануне в результате атаки украинских беспилотников на территорию Белгородской области под завалами жилого дома погиб мужчина и была ранена женщина. Других жильцов эвакуировали из разрушенного здания.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что беспилотник ВСУ дважды атаковал многоквартирный дом в белгородском Шебекино.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 нояб
Цель — жилые районы: экс-глава МИД Австрии прокомментировала попытку ВСУ атаковать дронами Москву
10 нояб
«Делали все возможное»: мужчина погиб под завалами разрушенного ВСУ дома в Шебекино
10 нояб
Беспилотник ВСУ дважды атаковал многоквартирный дом в белгородском Шебекино
10 нояб
Массированная атака ВСУ: 70 дронов сбито над российскими регионами
10 нояб
Десять украинских дронов сбиты в небе над Орловской областью
10 нояб
В Брянске произошло возгорание нежилых строений после атаки беспилотника
9 нояб
В Тульской области из-за атаки беспилотников выбило окна в четырех домах
9 нояб
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией РФ 
7 нояб
Гладков: в Шебекино после атаки ВСУ пострадала женщина
7 нояб
Силы ПВО за ночь и утро сбили 17 украинских дронов над двумя регионами РФ
Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по го...

Последние новости

15:56
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
15:29
«Надеемся на лучшее»: экс-супруга Гогена Солнцева пропала в чужой стране
15:20
«Есть, куда развиваться»: Путин заявил о дефиците яблок в РФ
15:08
Самый холодный месяц: когда снегопады придут в Центральную Россию
15:04
Два человека погибли во время пожара на предприятии в Москве
14:52
«Была более раскрепощенная»: Глюкоза оправдалась за скандальное выступление

Сейчас читают

Военный бюджет США при Трампе: триллиону быть, Зеленскому — головы не сносить
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
Принесет удачу: каким будет 2025 год Зеленой Деревянной Змеи
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп