Беспилотник ВСУ дважды атаковал многоквартирный дом в белгородском Шебекино

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Евгения Романова
Евгения Романова 57 0

Гладков: ВСУ дважды атаковали многоквартирный дом в Шебекино под Белгородом

Фото, видео: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Под завалами оказался мужчина.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) два раза атаковал многоквартирный дом в Шебекино, под завалами оказался мужчина. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что направился в Шебекино проверить ход восстановления поврежденного здания. В этот момент беспилотник влетел в дом на уровне четвертого этажа. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Спустя время атака повторилась. Все произошло в тот момент, когда к одному из жителей дома пришел отец в гости.

«После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты. Отец оказался под завалами. Попытались растащить сами, но физически смогли лишь часть. Оперативно прибыли сотрудники МЧС. Есть риск обрушения верхних этажей», — написал Гладков.

В результате атаки возник пожар в одной из квартир, но прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь. На месте работают оперативные службы, аварийные бригады, скорая, самооборона и администрация, отметил губернатор.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за три часа уничтожили 70 дронов ВСУ над регионами РФ. Российские войска ПВО без устали отражали нападение украинских боевиков.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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