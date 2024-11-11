«Был феноменальным»: Байдена призвали досрочно покинуть пост президента США

Демократы задумали поставить во главе страны Камалу Харрис в оставшиеся дни до прихода в Белый дом Дональда Трампа. Что им это даст?

Президент США Джо Байден должен досрочно покинуть свой пост, чтобы вице-президента Камала Харрис могла возглавить государство до инаугурации новоизбранного лидера Дональда Трампа. Об этом заявил политический советник американской Демократической партии Джамал Симмонс.

«Джо Байден был феноменальным президентом, он выполнил так много обещаний, которые он дал. Осталось одно обещание, которое он может выполнить: стать переходной фигурой. Он может уйти с поста президента в течение следующих 30 дней, сделать Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов», — сказал он в эфире CNN.

Симмонс считает, что замена Байдена на Харрис в преддверии прихода Трампа позволит Демократической партии подготовить новых кандидатов. Также это избавит следующую женщину-кандидата от «исторического бремени первой женщины-президента», считает советник.

Кроме того, такая «рокировка» может ослабить позиции Трампа в контексте его потенциального возвращения к власти, уверен Симмонс.

Сам Байден на днях подтвердил свои намерения мирно передать власть новому президенту.

«Я заверил его, что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей (власти — Прим.ред.)», — заявил президент по итогам выборов.

Байден также подчеркнул, что подобных действий заслуживает американский народ, а система выборов в США является честной и прозрачной.

На американских выборах, которые прошли 5 ноября, лидирующую позицию занял бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. О его «разгромной победе» сообщили крупнейшие западные СМИ, после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп.

Потерпевшая поражение Камала Харрис выступила с непродолжительной речью, практически спустя сутки после объявления итогов голосования. Она признала победу оппонента, но пообещала, что продолжит свою политическую борьбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США запустили кругосветный круиз для желающих избежать правления Дональда Трампа.