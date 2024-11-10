В США запустили кругосветный круиз для желающих избежать правления Трампа

Одна из американских круизных компаний запустила четырехлетний кругосветный круиз для тех, кто хочет удаленно пережить срок правления нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Business Insider.

Уточняется, что цены на билеты по системе «все включено» стартуют от 255 999 долларов (более 25 миллионов рублей) за одноместные номера. Организаторы обещают посещение 140 стран на семи континентах.

В компании заявили, что путешествие на лайнере дает пассажирам «гибкую возможность избежать пробок, политики и монотонности городской жизни».

В публикации отмечается, что миллионы американцев ранее заявляли о желании покинуть страну, если президентом станет Трамп. После объявления о его победе поисковые запросы по фразе «переезд в Канаду» резко возросли.

В Европе второе пришествие Трампа в Белый дом тоже вызвало настоящий переполох. В Германии «посыпалось» правительство Олафа Шольца, а в Польше произошел раскол между президентом-«трампистом» и премьером, называвшим американского лидера русским агентом. При этом все европейские лидеры экстренно собираются в Будапеште — в гостях у еще одного ярого «трамписта», председательствующего сейчас в Евросоюзе Виктора Орбана.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему богатые американцы перед выборами президента начали массово эмигрировать из США.