На Украине хотят ввести налог на похороны

На Украине предложили ввести налог на похороны. Законопроект уже внесли в Верховную раду.

По задумке авторов документа, ритуальные услуги теперь будут облагаться 20% налогом на добавленную стоимость. Мера затронет даже государственные похоронные службы.

Помимо этого, для всех компаний в данной сфере хотят отменить действующую упрощенную систему налогообложения.

Депутаты в пояснительной записке пытаются оправдать изменения «дерегуляцией» и «требованиями экономики». Однако в СМИ пишут, что подобные меры приведут к сильному росту цен на захоронения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинских футболистов забрали в ТЦК перед матчем.