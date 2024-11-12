На Украине хотят ввести налог на похороны

Законопроект уже внесли в Верховную раду.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andriy Andriyenko; 5-tv.ru

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На Украине предложили ввести налог на похороны. Законопроект уже внесли в Верховную раду.

По задумке авторов документа, ритуальные услуги теперь будут облагаться 20% налогом на добавленную стоимость. Мера затронет даже государственные похоронные службы.

Помимо этого, для всех компаний в данной сфере хотят отменить действующую упрощенную систему налогообложения.

Депутаты в пояснительной записке пытаются оправдать изменения «дерегуляцией» и «требованиями экономики». Однако в СМИ пишут, что подобные меры приведут к сильному росту цен на захоронения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинских футболистов забрали в ТЦК перед матчем.

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