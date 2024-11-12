Идеальные гены: дочка Утяшевой и Воли удивила модельными данными

София занимается большим теннисом и делает большие успехи.

Известная телеведущая Ляйсан Утяшева показала в своем блоге подросшую девятилетнюю дочь Софию, которую, как заметили фанаты, ждет большое будущее в модельном бизнесе. Редкие кадры дочки знаменитости можно увидеть у 7Дней.ru.

На фото, сделанных во время тренировки, видно, что София заметно подросла. Девочка унаследовала от родителей идеальные внешние данные, у нее длинные стройные ноги и прекрасное телосложение.

Дочь Павла Воли и Утяшевой занимается большим теннисом. Она наотрез отказалась идти по стопам мамы и заниматься художественной гимнастикой. Родители поддержали выбор девочки.

Звездное семейство оберегает своих двух детей Софию и 11-летнего Роберта от лишнего внимания прессы и практически не показывает их публике. Однако теперь, когда сын с дочкой немного подросли, они стали делиться снимками любимых чад. Но только с их разрешения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ляйсан Утяшева поделилась трогательным фото с дочерью.