Вот оно — счастье: Ляйсан Утяшева поделилась трогательным фото с дочерью
Ляйсан Утяшева опубликовала фото с дочерью и высказалась о материнском счастье
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Она вместе с детьми и супругом сейчас находится в Самарканде на съемках нового шоу.
Известная телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева опубликовала фотографию с девятилетней дочерью Софией. Она также высказалась о счастье в социальных сетях.
«Мама счастлива», — подписала Утяшева общее фото с Софией.
Кадр сделан во время прогулки по городу в Узбекистане, где проходят съемки нового шоу. В поездку Утяшева отправилась с супругом и комиком Павлом Волей, а также двумя детьми — Софией и 11-летним Робертом. Семья в полном составе осматривает город в свободное время от работы.
На фото София сидит на коленях Утяшевой и улыбается. Гимнастка в то же время прислонилась лицом к голове дочери и смотрит в камеру.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники обманом лишили Утяшеву более 100 тысяч рублей поддельной парфюмерией. На заманчивое предложение попали сразу несколько человек — друг за другом.
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