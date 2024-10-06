Вот оно — счастье: Ляйсан Утяшева поделилась трогательным фото с дочерью

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Ляйсан Утяшева опубликовала фото с дочерью и высказалась о материнском счастье

Вот оно — счастье: Ляйсан Утяшева поделилась трогательным фото с дочерью

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Она вместе с детьми и супругом сейчас находится в Самарканде на съемках нового шоу.

Известная телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева опубликовала фотографию с девятилетней дочерью Софией. Она также высказалась о счастье в социальных сетях.

Фото: Instagram*/liasanutiasheva

«Мама счастлива», — подписала Утяшева общее фото с Софией.

Кадр сделан во время прогулки по городу в Узбекистане, где проходят съемки нового шоу. В поездку Утяшева отправилась с супругом и комиком Павлом Волей, а также двумя детьми — Софией и 11-летним Робертом. Семья в полном составе осматривает город в свободное время от работы.

На фото София сидит на коленях Утяшевой и улыбается. Гимнастка в то же время прислонилась лицом к голове дочери и смотрит в камеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники обманом лишили Утяшеву более 100 тысяч рублей поддельной парфюмерией. На заманчивое предложение попали сразу несколько человек — друг за другом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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