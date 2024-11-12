«Все-таки он»: Джиган обвинил P. Diddy в убийстве Тупака
Джиган обвинил P. Diddy в убийстве Тупака
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Henry McGee
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По словам артиста, в громком деле был замешан и другой известный американский рэпер.
Одного из величайших хип-хоп исполнителей в истории Тупака Амара Шакура убил рэпер и продюсер P. Diddy. Об этом Джиган заявил в выпуске YouTube-шоу JETCAR.
Слухи о том, что убийство Тупака, как главного конкурента лэйбла P. Diddy, заказал именно он, ходили давно. Артист был застрелен в сентябре 1996 года, однако объективных доказательств причастности продюсера к его убийству нет до сих пор.
«Я слышал, что он все-таки. Я знаю точно, что Снуп (рэпер Snoop Dogg — Прим.ред.) в этом замешан. Не хочется на Снупи наговаривать, но Дидди по-любому», — заявил Джиган.
Известно, что Snoop поссорился с Тупаком незадолго до его убийства. Именно поэтому предполагается, что он мог быть в сговоре с P. Diddy.
В чем обвиняют P. Diddy
Рэпера P. Diddy задержали в номере отеля 17 сентября этого года. Ему предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. По версии следствия, Комбс «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний». После он приступал к сокрытию улик ради сохранения репутации, что тоже приравнивается к противоправным действиям.
Прокуроры утверждают, что P. Diddy перевозил через границы штатов мужчин и женщин, работавших в секс-индустрии, используя собственную бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment. Доставлял их для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs». Суд отказал музыканту в освобождении под залог.
На фоне этого скандала в сети появляется все больше слухов о причастности рэпера и к другим громким преступлениям в Голливуде.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Тимати присутствовал на скандальных вечеринках P. Diddy.
Читайте также
80%
0.13 104.85
-0.60
Нашли ошибку?