«Все-таки он»: Джиган обвинил P. Diddy в убийстве Тупака

По словам артиста, в громком деле был замешан и другой известный американский рэпер.

Одного из величайших хип-хоп исполнителей в истории Тупака Амара Шакура убил рэпер и продюсер P. Diddy. Об этом Джиган заявил в выпуске YouTube-шоу JETCAR.

Слухи о том, что убийство Тупака, как главного конкурента лэйбла P. Diddy, заказал именно он, ходили давно. Артист был застрелен в сентябре 1996 года, однако объективных доказательств причастности продюсера к его убийству нет до сих пор.

«Я слышал, что он все-таки. Я знаю точно, что Снуп (рэпер Snoop Dogg — Прим.ред.) в этом замешан. Не хочется на Снупи наговаривать, но Дидди по-любому», — заявил Джиган.

Известно, что Snoop поссорился с Тупаком незадолго до его убийства. Именно поэтому предполагается, что он мог быть в сговоре с P. Diddy.

В чем обвиняют P. Diddy

Рэпера P. Diddy задержали в номере отеля 17 сентября этого года. Ему предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. По версии следствия, Комбс «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний». После он приступал к сокрытию улик ради сохранения репутации, что тоже приравнивается к противоправным действиям.

Прокуроры утверждают, что P. Diddy перевозил через границы штатов мужчин и женщин, работавших в секс-индустрии, используя собственную бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment. Доставлял их для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs». Суд отказал музыканту в освобождении под залог.

На фоне этого скандала в сети появляется все больше слухов о причастности рэпера и к другим громким преступлениям в Голливуде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Тимати присутствовал на скандальных вечеринках P. Diddy.