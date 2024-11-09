«Поспешу всех расстроить»: что видел Тимати на скандальных вечеринках P. Diddy

Сегодня американская знаменитость тонет под кипами исковых заявлений и страшных обвинений. А в прошлом он снимал совместный клип и вел дела с российским коллегой.

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, решил рассказать свою правду о знакомстве, творческом сотрудничестве и, конечно, вечеринках скандального американского коллеги Шона Комбса, выступающего под псевдонимом P.Diddy. В специальном 18-минутном видеообращении в соцсетях Тимати подробно описал свой опыт общения с музыкантом и продюсером, который сейчас находится под арестом в США. Его обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми, педофилии, похищениях, взяточничестве, поджогах и препятствии правосудию.

Тимати сразу сказал, что со скепсисом относится к шумихе вокруг Шона Комбса и к предъявленным ему обвинениям. Познакомились они 15 лет назад в Сен-Тропе, приятель привел российского рэпера на пляжную вечеринку американского артиста на пляже. Потом они вместе выступали в Париже в рамках тура P. Diddy и Snoop Dogg. И там ничего «интересного» — встреча, тусовка, ужин.

Тогда-то Тимати и договорился о сотрудничестве, и через полгода началась работа над совместным треком I'm on you и съемки клипа в Лос-Анджелесе.

Третья встреча произошла уже на съемочной площадке. Непринужденное общение, отличное настроение, все чинно и благородно. Юнусов подарил коллеге шубу из шиншиллы — рэперы такие любят. На первой из двух вечеринок, где побывал Тимур, было прослушивание нового диска Комбса. Гостями были звезды, в том числе Jay-Z и Бейонсе, и даже дети артиста. Черная икра, шампанское — ничего запрещенного.

«Послушали треки, поговорили друг с другом и разъехались. Для меня на этом вечеринка закончилась, как и для многих. Сказать, что я там видел какие-то дичайшие оргии или сыпавшиеся с небес наркотики, или кто-то предлагал мне употребить, — такого не было. Все было тихо, спокойно. Присутствовали его сыновья, маленькие дочки, его девушка Кэсси», — вспоминал Тимати.

Вторая вечеринка — афтепати в рамках Каннского фестиваля на большой лодке — оказалась «куда интереснее» и уже выходила за «обычные регламенты». На нее пригласили Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон, семейство Кардашьян в неполном составе, знаменитых спортсменов.

«Там было все веселее. Все выпивали, что-то курили, танцевали. Но, опять же, я поспешу всех расстроить — никаких диких оргий не было, ни на одной из вечеринок не было несовершеннолетних. Мне было лет 27-29, и мои товарищи были самые молодые, все остальные кратно старше», — заявил Тимати.

Никаких зверств, издевательств, насилия над детьми Юнусов не видел. Он полагает, что «гипертрофированное» внимание к скандалу — это чистая политика, связанная с войной демократов и республиканцев в США. Шумиху поднимают в основном блогеры, которые могут и приукрасить действительность. Тимати склонен верить конспирологической теории, что темнокожие знаменитости, а также мэр Нью-Йорка намеренно очернялись, чтобы выбить из гонки «представителя расы» — Камалу Харрис. И, отчасти благодаря этому, получилось — она не победила. И скоро скандал поутихнет. Но все же ангелом Шона Комбса Юнусов не называет.

«История будет сворачиваться буквально спустя месяц-два после выборов. Все медиа будут смотреть за приговором. Своими глазами ничего подобного я не видел, но было много фактов, включая видео избиения бывшей жены. Я абсолютно не исключаю, что половина из того, что было подано против этого человека, действительно соответствует описанию в кейсе. Никто не идеализирует P. Diddy», — заключил Тимати.

Шону Комбсу 55 лет. Его арестовали осенью 2024 года. Все началось с заявления бывшей жены рэпера, певицы Кэсси, об избиениях и изнасилованиях. С этого момента аналогичные иски посыпались пачками, пострадавшими себя называли и несовершеннолетние. Жертвы утверждают, что их накачивали наркотиками и заставляли участвовать во многочасовых оргиях на «белых вечеринках» P. Diddy. А главные голливудские звезды якобы все это наблюдали.

Как ранее писал 5-tv.ru, когда все было обнародовано, актер Эштон Катчер, например, всерьез задумался о побеге из США в Европу с семьей из-за травли.