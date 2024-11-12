Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России за сутки уничтожили 71 беспилотник и шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вместе с тем в ходе СВО была поражена инфраструктура военных аэродромов и объекты энергетики, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины. Для выполнения этих задач были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и ракетные войск РФ.

Также ВС России в районах населенных пунктов Дзержинска, Вознесенска, Дылеевки ДНР ликвидировали 470 боевиков ВСУ, танк Leopard и бронемашину MaxxPro, а еще три бронетранспорта, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные взяли в кольцо группировку ВСУ под Курахово. В Киеве были готовы к такому развитию событий и заблаговременно начали разбирать местную ТЭС.