«Русские Витязи», Су-57 и «Скорпион»: чем удивил авиасалон Airshow China

Большая мировая премьера: экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 показали на Международном китайском авиасалоне. Боевая машина с уникальными характеристиками поднялась в воздух и произвела сенсацию. От иностранных государств уже стали поступать заявки на покупку самолета. В ближайшее время авиасалон намерен посетить секретарь Совбеза Сергей Шойгу. А пока он находится в Пекине, где обсуждает вопросы стратегической безопасности. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев рассказал подробности.

Авиасалон в Чжухае — один из крупнейших в мире. В этом году он стал еще крупнее — по словам организаторов, представлено на четверть больше техники, чем в прошлый раз: 1022 компании из 47 стран. От России летали Су-57. Красиво летали и «Русские Витязи».

«Слетали хорошо, настроение отличное, готовы к работе. С хорошим качеством отработали», — рассказал представитель авиационной группы.

Но про наших-то мы все знаем, а что приготовили сами китайцы? Скажем честно: много чего. Вот, например, беспилотники. «Двухвостый Скорпион-Б»: размах крыльев 18 метров, длина почти девять. «Скорпион» может перевозить почти две тонны груза на восемь с половиной тысяч километров, оставаясь в воздухе 46 часов и поднимаясь на 10 000 метров. Финальные испытания завершились буквально за два дня до шоу.

«Этот тип дронов — на основе сохранения преимуществ своих предшественников — обладает более выдающимися возможностями короткого взлета и посадки, а также полета на большой высоте. Он способен взлетать, пробежав расстояние примерно в 250 метров, что свидетельствует о его исключительных аэродинамических характеристиках, мощной тяге двигателя и выдающихся летных качествах», — рассказал главный инженер «Twin-tailed Scorpion-B» Хуан Юнь.

В силу известных причин для нас это, возможно, самый интересный экспонат шоу.

«Китай сейчас является мировым лидером по производству различных дронов, которые формально коммерческие, промышленные, но де-факто война ведется вот именно такими дронами. Они занимают огромный сегмент и с нашей стороны, и со стороны противника. Запад столько не поставляет дронов, сколько сейчас Китай поставляет на рынке, что выкупаются и используются в боевых действиях. Естественно, нас интересуют дроны, которые производит Китай», — пояснил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Что еще на выставке? Конечно, истребители. J-16D — новая модификация уже зарекомендовавшего себя истребителя. Тоже — еще крупнее и мощнее.

«Длина и объем J-16D относительно велики, и его мощность велика. Он может создавать помехи и подавлять радиолокационную систему противника. В то же время он может наносить удары, поэтому его возможности будут велики», — пояснила военный эксперт Ли Ли.

J-16, кстати говоря, изначально разработан на основе нашего Су-27. Наши страны активно сотрудничают во всех сферах. Сергей Шойгу накануне встречался с главой китайского МИДа и напомнил об этом.

«Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем представляет собой образец сотрудничества двух держав в современном мире. Не являясь военно-политическим союзом, подобным тем, что сложились в период холодной войны, отношения между нашими странами превосходят такую форму межгосударственных связей. Российско-китайские связи выстраиваются на основе принципов взаимного уважения и равноправия, доверия, невмешательства во внутренние дела друг, поддержки в ключевых для обеих стран вопросах», — сказал Шойгу.

Глава китайской дипломатии согласен.

«Мы вышли на новые договоренности, что говорит о высоком уровне политического взаимодоверия между нашими странами. Под стратегическим руководством наших лидеров российско-китайские отношения вступили в новую эпоху, выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки, демонстрируют устойчивую, высокую динамику развития», — сказал Ван И.

Но вернемся к авиашоу. Вот большой транспортник Y-20 «Куньпэн», названный в честь мифической рыбы-птицы, преодолевающей огромные расстояния. А вот модель «Хаолуна» — это многоразовый космический грузовик- челнок. Десять метров в длину, восемь в ширину — и при этом вдвое легче, чем корабль «Тяньчжоу», который используется сейчас. Новинка в стадии летной проверки — то есть скоро полетит. А китайцы к тому времени, судя по темпам их развития, уже придумают что-нибудь новое.