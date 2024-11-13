Экс-премьер Эстонии: подрыв позиций Пекина ударит по Москве

В НАТО при этом предлагают наращивать помощь Киеву.

Максимально наращивать помощь Украине сегодня призвал генеральный секретарь НАТО. Выступая во Франции, Марк Рютте подчеркнул, что Соединенным Штатам и Евросоюзу требуется создать противовес России. И Киев в качестве якоря как никогда подходит для того, чтобы затормозить Москву как стратегического, геополитического и экономического конкурента.

«Китай поддерживает экономику России, ее оборонную промышленность и усиливает ее позиции на мировой арене. Россия, сотрудничающая с КНДР, Ираном и Китаем, угрожает безопасности — не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе и в Северной Америке. Поэтому мы должны держаться вместе: Европа, Северная Америка и наши партнеры по всему миру», — сказал Рютте.

Ну, а следующим шагом идет усиление экономической войны с Китаем. Об этом уже говорит кандидат на пост главы европейской дипломатии, бывший премьер Эстонии Кая Каллас. По ее словам, Запад опасается открытой конфронтации на континенте. Действовать против Москвы Брюссель предлагает, пытаясь подорвать позиции российских союзников — в первую очередь, Пекина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина перспективными как никогда. По его словам, основаны они, в первую очередь, на доверии.