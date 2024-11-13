Десять человек самовольно покинули воинскую часть под Новосибирском

Десять человек самовольно покинули воинскую часть в Новосибирской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Коченевского района Евгений Антипов.

«По данным ОМВД по Коченевскому району, с территории части, расположенной в рабочем поселке Коченево, самовольно покинули расположение части десять человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ)», — написал он.

Антипов уточнил, что они уехали на такси с территории рабочего поселка. Преступления в Коченевском районе не совершались.

Он также добавил, что четырех человек задержали за пределами Коченевского района.

Армия России

В сентябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у Вооруженных сил России достаточной возможностей и экономической поддержки. По его словам, РФ продолжает спецоперацию, цели которой будут достигнуты.

На следующий же день после этого заявления президент России Владимир Путин поручил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ почти до 2,4 миллиона единиц, 1,5 миллиона из которых — военнослужащие. Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Кроме того, уже через месяц, в ходе саммита БРИКС в Казани, Путин рассказал лидерам государств-участников объединения об успехах российской армии в зоне СВО. Многие страны выразили желание более активно способствовать урегулированию и готовность выступить в роли посредника.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали армию России самой сильной в мире. ВС РФ возглавляют рейтинг, представленный американской медиакомпанией.