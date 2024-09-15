«У нас хватает»: Песков рассказал об экономической поддержке армии России

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Песков: у ВС России достаточно возможностей и экономической поддержки

«У нас хватает»: Песков рассказал об экономической поддержке армии России

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Тема:
Спецоперация

Это касается и ответа РФ на возможные удары ВСУ западным оружием по территории страны.

У Вооруженных сил (ВС) России достаточно возможностей и экономической поддержки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«У нас хватает возможностей Вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки Вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты», — сказал он.

Кроме того, подчеркнул Песков, президент России Владимир Путин аккуратно относится к рассуждениям по поводу ответа РФ на возможные удары ВСУ западным оружием по территории нашей страны. Причем возможности у армии для этого имеются.

До этого сообщалось, что Запад уже принял решение об ударах вглубь России. Штаты и Великобритания прежде выписывали Украине «все карт-бланши и индульгенции» об использовании западного орудия, подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина хочет остановить огонь на отдельных участках фронта.

Тема:
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