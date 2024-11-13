Редкий случай: в Приморском океанариуме родилась белуха

Детеныш появился на свет полгода назад. Но ему требовалась адаптация, поэтому радостное событие скрывали.

Во Владивостоке показали детеныша белухи, который появился на свет в стенах Приморского океанариума. Событие по-настоящему редкое: в России известны всего три подобных случая.

Как рассказали сотрудники океанариума, белуха родилась ровно полгода назад. Но ей требовалась адаптация, поэтому радостное событие тщательно скрывали. За эти месяцы белый кит успел подрасти, окрепнуть и даже научился поднимать над водой хвост, как взрослые особи.

Тем не менее, детеныш все еще полностью зависим от матери. Почти все время белуха проводит с ней и сестрой Джессикой. Она, к слову, также родилась в Приморье.

Привыкает малыш и к людям. Белуха без страха подплывает к сотрудникам океанариума и дает себя погладить.