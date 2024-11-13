Автомобиль взорвался возле супермаркета в Севастополе
Предварительно, погиб водитель транспортного средства.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Севастополе произошел взрыв машины возле супермаркета. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».
Как рассказал собеседник ресурса, в результате происшествия, по предварительной информации, погиб один человек. Сейчас на месте работают экстренные службы. Подробности инцидента не приводятся.
Ситуацию также пока не комментировали местные ведомства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае 35 человек погибли и 43 пострадали при наезде машины на пешеходов. Водитель, устроивший наезд, уже задержан и находится под стражей.
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