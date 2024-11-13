Автомобиль взорвался возле супермаркета в Севастополе

В Севастополе произошел взрыв машины возле супермаркета. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».

Как рассказал собеседник ресурса, в результате происшествия, по предварительной информации, погиб один человек. Сейчас на месте работают экстренные службы. Подробности инцидента не приводятся.

Ситуацию также пока не комментировали местные ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае 35 человек погибли и 43 пострадали при наезде машины на пешеходов. Водитель, устроивший наезд, уже задержан и находится под стражей.