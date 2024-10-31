Адвокат сообщила о прекращении розыска мужа Елены Блиновской

Уголовное дело о неуплате налогов в отношении него также приостановлено.
Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Розыск бизнесмена Алексея Блиновского прекращен, уголовное дело о неуплате налогов в отношении него приостановлено. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова ТАСС.
«Розыск Алексея Блиновского прекращен, а уголовное преследование в отношении него приостановлено. Он продолжает нести службу по контракту», — рассказала собеседница агентства.
Алексей Блиновский обвиняется по статье о пособничестве уклонению от уплаты налогов и ранее был объявлен в федеральный розыск в связи с неявкой к следователю.
После этого его задержали в зоне спецоперации и доставили в столицу для проведения следственных действий.
По версии следствия, его супруга — Елена Блиновская — с 2019 года по 2021 год не выплатила налогов на сумму 900 миллионов рублей.
В 2023 году она была задержана при попытке покинуть территорию РФ. Ей были предъявлены обвинения по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.
Блогер в итоге свою вину признала по этому обвинению. Однако обвинения в легализации средств она категорически отвергает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд снял арест с части счетов Блиновской для погашения долга.
- 25 сент
- Тюрьмы не избежать? Какое наказание ждет Пашаева, Блиновскую и Шабутдинова
- 18 сент
- Остался на бобах: Пашаева отправили в СИЗО на два месяца
- 18 сент
- Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую в СИЗО
- 17 сент
- Адвокат дьявола: вымогательство, торговля дронами и другие махинации Эльмана Пашаева
- 17 сент
- «Хороший человек»: брат Эльмана Пашаева прокомментировал его задержание
- 17 сент
- СК опубликовал видео задержания известного адвоката Эльмана Пашаева
- 17 сент
- «Давно на зоне должен быть»: почему на экс-мужа Нюши подали заявление в полицию
- 17 сент
- Уголовное дело о мошенничестве возбудили против экс-адвоката Пашаева
- 12 сент
- «Это фейк»: адвокат Блиновской опровергла слухи о задержании ее мужа
- 14 авг
- Хочет оспорить сумму долга: в столице начинается суд над Блиновской
Читайте также
93%
-0.03 105.52
0.30
Нашли ошибку?