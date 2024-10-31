Адвокат сообщила о прекращении розыска мужа Елены Блиновской

Розыск бизнесмена Алексея Блиновского прекращен, уголовное дело о неуплате налогов в отношении него приостановлено. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова ТАСС.

«Розыск Алексея Блиновского прекращен, а уголовное преследование в отношении него приостановлено. Он продолжает нести службу по контракту», — рассказала собеседница агентства.

Алексей Блиновский обвиняется по статье о пособничестве уклонению от уплаты налогов и ранее был объявлен в федеральный розыск в связи с неявкой к следователю.

После этого его задержали в зоне спецоперации и доставили в столицу для проведения следственных действий.

По версии следствия, его супруга — Елена Блиновская — с 2019 года по 2021 год не выплатила налогов на сумму 900 миллионов рублей.

В 2023 году она была задержана при попытке покинуть территорию РФ. Ей были предъявлены обвинения по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Блогер в итоге свою вину признала по этому обвинению. Однако обвинения в легализации средств она категорически отвергает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд снял арест с части счетов Блиновской для погашения долга.