На страже здоровья: в чем содержатся необходимые в период простуд витамины

С едой можно получить только профилактическую дозу полезных веществ. Если есть нехватка, нужно обратиться к врачу.

«Солнечный» витамин D можно получить, употребляя в пищу жирную рыбу. Об этом рассказала изданию KP.RU врач-диетолог Людмила Денисенко.

По словам специалиста, в сезон простуд очень важно поддерживать в организме необходимый уровень витаминов. Они повышают сопротивляемость тела к инфекциям и укрепляют иммунитет. Многие полезные вещества можно получить с продуктами питания.

Витамин D (кальциферолы), по словам эксперта, нужен для регуляции артериального давления и работы сердца. Он оказывает положительное влияние на клетки кишечника, почек, мышц, эффективен в профилактике остеопороза, укрепляет иммунитет. Найти «солнечный» витамин можно в жирной рыбе — скумбрии, семге, в печени трески, говядины или курицы, в молочных продуктах и яйцах.

Витамин А (ретинол, ретиноловая кислота) важен для состояния слизистых и сопротивляемости организма к различным инфекциям, говорит диетолог. Содержится он в печени, яичных желтках, сливках, растительном масле, икре и рыбьем жире. А также в тыкве, моркови, желтом сладком перце, персиках, абрикосах и дынях.

Врач утверждает, что витамин С необходим для здоровья капилляров и соединительных тканей. Он выполняет роль антиоксиданта, охраняя организм от бактерий и вирусов, а также оказывает противовоспалительное действие и укрепляет иммунную систему. Этот витамин можно найти во фруктах, овощах и ягодах. Особенно много его в шиповнике. Есть витамин С также в красном сладком перце, облепихе и черной смородине, петрушке, щавеле, редиске, капусте, картофеле, брокколи, шпинате и помидорах.

Но есть нюанс. При тепловой обработке витамин С быстро теряется, поэтому, либо быстро готовим на пару, либо запекаем и сразу же употребляем, предупреждает Денисенко.

Цинк, по словам диетолога, нужен, как один из ключевых участников процессов, связанных с иммунитетом. Он также способствует клеточному делению, усвоению жиров и углеводов. Так или иначе цинк затрагивает почти все процессы жизнедеятельности организма. Получить его можно через тыквенные, подсолнечные или кунжутные семечки, а также через арахис или кедровый орех. Еще он содержится в продуктах животного происхождения, причем, с ними даже лучше усваивается. Цинк есть в куриных сердечках, языке, индюшиных ножках, говядине и ячных желтках.

Еще эксперт заметила, что важно понимать, какая доза полезных веществ вам необходима. В период простуд перестараться с их получением сложно, но вот недодать очень даже реально. Чтобы это понять нужно сдать анализы и опираться на их результаты. Если у вас недостаток чего-то конкретного, то профилактические порции, получаемые с едой, ситуацию, не исправят. Вам нужно вместе с врачом подобрать курс препаратов, чтобы получить все нужное уже в лечебных дозах.

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