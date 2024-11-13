Уголовное дело о теракте возбудили после подрыва машины с военным в Севастополе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта в отношении военного после подрыва автомобиля в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, военный армии России погиб в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу машины. Правоохранители назначили необходимые экспертизы. Сейчас следователи устанавливают причастных к совершению преступления лица и другие обстоятельства теракта.

Утром 13 ноября стало известно о подрыве машины возле супермаркета в Севастополе. На месте работают экстренные службы.

Губернатор Михаил Развожаев позднее раскрыл подробности инцидента. По его словам, внутри авто находился военнослужащий. Прибывшие на место сотрудники МЧС вызволили его из горящего транспорта и передали медикам, но спасти мужчину не успели.

Развожаев подчеркнул, что следственным органам предстоит установить причины взрыва. Глава Севастополя допускает возможность диверсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывчатку могли заложить под днище автомобиля в Севастополе. На месте работает следственно-оперативная группа.