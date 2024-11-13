Погибший — военнослужащий: Развожаев раскрыл подробности взрыва авто в Севастополе

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 68 0

Развожаев: при взрыве автомобиля в Севастополе погиб военнослужащий

Погибший — военнослужащий: Развожаев раскрыл подробности взрыва авто в Севастополе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти не исключают, что автомобиль мог взорваться не случайно.

В Севастополе военнослужащий погиб при взрыве автомобиля. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Севастополе, в 9.53 на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль», — написал Развожаев.

По его словам, к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пострадавшего удалось вытащить из горящего транспортного средства и передать медикам, однако спасти его не успели. От полученных травм мужчина скончался.

«Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — подчеркнул глава Севастополя.

Михаил Развожаев призвал местных жителей сохранять бдительность и сообщать обо всем подозрительном в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Севастополя задержали за попытку теракта. Он планировал совершить поджог на железной дороги вблизи Балаклавской тепловой электростанции. Известно, что злоумышленник действовал по заданию киевского режима.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.96
0.13 104.25
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:26
Утрата дня: кто сегодня умер 13 ноября
12:20
Российские военные освободили населенный пункт Ровнополь в ДНР
12:10
Музыка заглушила звук выстрела: Королева в суде рассказала о дне убийства Игоря Талькова
11:58
Звезда «Офиса» Джон Красински назван самым сексуальным мужчиной 2024 года
11:45
В Великобритании называли возможную дату выборов президента Украины
11:33
«Приказа нет»: ВСУ готовы отступить с позиций в районе Курахово

Сейчас читают

Эндокринолог предупредила женщин о смертельной опасности молока - что будет, если выпивать два стакана в день
На Украине останавливают предприятия из-за дорогой электроэнергии в Европе
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп