Погибший — военнослужащий: Развожаев раскрыл подробности взрыва авто в Севастополе
Развожаев: при взрыве автомобиля в Севастополе погиб военнослужащий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Власти не исключают, что автомобиль мог взорваться не случайно.
В Севастополе военнослужащий погиб при взрыве автомобиля. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Сегодня в Севастополе, в 9.53 на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль», — написал Развожаев.
По его словам, к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пострадавшего удалось вытащить из горящего транспортного средства и передать медикам, однако спасти его не успели. От полученных травм мужчина скончался.
«Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — подчеркнул глава Севастополя.
Михаил Развожаев призвал местных жителей сохранять бдительность и сообщать обо всем подозрительном в правоохранительные органы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Севастополя задержали за попытку теракта. Он планировал совершить поджог на железной дороги вблизи Балаклавской тепловой электростанции. Известно, что злоумышленник действовал по заданию киевского режима.
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