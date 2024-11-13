Взрывчатку могли заложить под днище автомобиля в Севастополе

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 33 0

На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Взрывчатка была заложена, по предварительной информации, под днище внедорожника, взорванного в Севастополе. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Взрывчатка была заложена под днище автомобиля», — говорится в публикации агентства.

Сейчас устанавливается личность погибшего в результате подрыва авто. На месте работает следственно-оперативная группа.

Видео с места имеются в распоряжении 5-tv.ru. Сейчас там находятся медики скорой помощи и правоохранители.

Утром 13 ноября стало известно о подрыве машины возле супермаркета в Севастополе. На месте работают экстренные службы.

Губернатор Михаил Развожаев позднее раскрыл подробности инцидента. По его словам, внутри авто находился военнослужащий. Прибывшие на место сотрудники МЧС вызволили его из горящего транспорта и передали медикам, но спасти мужчину не успели.

Развожаев подчеркнул, что следственным органам предстоит установить причины взрыва. Глава Севастополя допускает возможность диверсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал мужчину, подорвавшего авто своего бизнес-партнера в Москве. По данным следствия, он на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим совершил покушение на убийство общеопасным способом.

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