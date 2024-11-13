SHAMAN приехал проститься со своим пресс-секретарем Коробковым-Землянским

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 872 0

Журналист ушел из жизни 10 ноября.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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В Москве началось прощание с журанлистом Антоном Коробковым-Землянским. Проститься со своим пресс-секретарем приехал автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов). Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Церемонимя проходит в большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом, которое называют выдающимся профессионалом и надежным союзником, приехали его родные, близкие и друзья, а также многие знаменитости, в том числе — Игорь Матвиенко, Екатерина Мизулина и певица Юта.

Антон Коробков-Землянский ушел из жизни неожиданно 10 ноября, в воскресенье. Ему было 40 лет. Официально причину смерти не объявляли, но предварительно речь шла об инфаркте миокарда.

Известно, что Антон почувствовал себя плохо в субботу вечером. Они находились дома с женой. Та вызвала скорую, однако прибывшим медикам спасти его не удалось.

У пресс-секретаря SHAMAN осталось двое маленьких детей. Его уход стал тяжелой утратой не только для семьи, но и для всей профессиональной среды, где он оставил свой след.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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