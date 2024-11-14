Прокуратура Парижа требует приговорить Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы

На партию «Национальное объединение» и ее лидера пало обвинение в отмывании миллионов евро из фондов ЕП.

Прокуратура Парижа требует для лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен наказание в виде пяти лет лишения свободы, три из которых условные, а два — с ношением электронного браслета, а также штрафа в размере 300 тысяч евро (более трех миллионов рублей). Об этом сообщили журналисты французского телеканала BFMTV. Политика обвиняют в хищении средств Европарламента (ЕП) в пользу своей партии. На протяжении всего процесса она настаивает на своей невиновности и оправдывает других фигурантов дела — 26 своих помощников.

«Ле Пен и ее партия должны быть осуждены за отвлечение миллионов евро из фондов Европейского союза на создание платформы во Франции», — заявили прокуроры в ходе слушания.

В совокупности Марин Ле Пен грозит до десяти лет лишения свободы и права голоса плюс штраф. Судебный процесс начался в понедельник. Однако отмечается, что она, скорее всего, будет освобождена к 2027 году даже в случае доказательства причастности к вменяемым преступлениям. Ожидается, что решение суда будет вынесено в течение нескольких месяцев, но и при таком раскладе Ле Пен может пропустить президентские выборы в 2027-м.

Расследование деятельности партийного лидера началось еще летом 2014 года с анонимного доноса. Предполагается, что в интересах своей партии она занималась отмыванием денег Европарламента путем фиктивного трудоустройства ассистентов депутатов ЕП. Ей, ее отцу и 23 членам партии «Национальное объединение» было выдвинуто обвинение в «нецелевом использовании общественных денег» Евросоюза с 2004 по 2016 год. Сама подозреваемая называет происходящее «политическим преследованием»

Расследование в отношении деятельности Ле Пен и ее партии началось еще в июне 2014 года и длилось до настоящего времени. 30 сентября начался судебный процесс в отношении Марин Ле Пен, которая подозревается в отмывании денег ЕП путем фиктивного трудоустройства ассистентов депутатов. Ле Пен, ее отца и других членов «Национального объединения» обвиняют в «нецелевом использовании общественных денег» Евросоюза с 2004 по 2016 годы.

Этим летом пресса заговорила о судебных разбирательствах, связанных с предположительно незаконным финансирование предвыборной кампании политика. Согласно законам Франции, кандидаты не могут превышать определенный лимит расходов на кампании. Если правила соблюдаются, страна компенсирует часть затрат. Соответствующие нарушения грозят сокращением суммы возмещения и инициацией расследования.

В рамках борьбы ЕП с коррупцией под ударом оказалось не только «Национальное объединение», но и другие политические блоки. Как выяснилось, многие их представители пользовались схемой найма ассистентов ради пополнения собственного кошелька бюджетными средствами. И думали, что это законно в связи с неоднозначной трактовкой роли «помощника евродепутата».

Ранее, писал 5-tv.ru, в США вынесли приговор летчику, обвиняемому в утечке разведданных.