ВС РФ освободили населенный пункт Вознесенка в ДНР

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

За минувшие сутки на полях СВО было уничтожено более двух тысяч боевиков ВСУ.

ВС РФ освободили населенный пункт Вознесенка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские силы освободили село Вознесенка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Помимо этого, за минувшие сутки ВС РФ сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 78 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также российские силы нанесли ряд успешных ударов по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

На всех направлениях специальной военной операции за сутки было уничтожено до 2025 украинских боевиков.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых «Бук-М2» прикрыл продвижение ВС РФ под Красноармейском.

Тема:
Спецоперация
14 нояб
Путин подписал указ о выплатах военным, получившим инвалидность в ходе СВО
14 нояб
«Даже хуже»: Лавров сравнил слова Трампа о конфликте на Украине с Минскими соглашениями
14 нояб
Расчет «Бук-М2» прикрыл продвижение ВС РФ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
14 нояб
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
13 нояб
Участникам СВО при ранении будут выплачивать до 3 миллионов рублей
13 нояб
«Цель поражена»: российский «Солнцепек» уничтожил крупный опорный пункт ВСУ
13 нояб
Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Энергодар
13 нояб
Правительство РФ установило выплату военным при тяжелом ранении в 3 млн рублей
13 нояб
«Пользуемся в своих интересах»: российские военные модернизировали трофейную БМП Bradley
13 нояб
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
98.37
0.41 104.29
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:53
Путин подписал указ о выплатах военным, получившим инвалидность в ходе СВО
12:40
Крис Мел проиграла в борьбе с раком: почему блогер не смогла одолеть страшную болезнь
12:28
ВС РФ освободили населенный пункт Вознесенка в ДНР
12:10
Оценка ущерба и пострадавшие: последние новости об обрушении моста в Крыму
11:57
Лавров рассказал о проблемах при заправке самолета отряда «Россия» из-за санкций
11:44
Рэпер Гуф не стал обжаловать введенный судом запрет определенных действий

Сейчас читают

На Украине останавливают предприятия из-за дорогой электроэнергии в Европе
Коварство Вселенной и большие риски: что таит Бобровая Луна 16 ноября 2024
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп