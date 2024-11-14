Расчет «Бук-М2» прикрыл продвижение ВС РФ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Опубликовано видео, как «Бук-М2» прикрыл продвижение ВС РФ под Красноармейском

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

На счету наших военнослужащих десятки сбитых целей, включая беспилотники Bayraktar, системы НIМАRS, а также крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.

Российские зенитчики организовали воздушное прикрытие передовым подразделениям на красноармейском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчет «Бук-М2» обнаружил воздушную цель, совершающую подлет к позициям российских войск и выполнил пуск ракеты. Объект был уничтожен.

Военнослужащие расчета ведут круглосуточное дежурство. На их счету расчета десятки сбитых целей, включая беспилотники Bayraktar, системы НIМАRS, а также крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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