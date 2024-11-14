«Зуб-антагонист»: когда удалять восьмерки строго запрещено

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 35 0

Зубы мудрости запрещено удалять, если они имеют зуб-антагонист

«Зуб-антагонист»: когда удалять зубы мудрости строго запрещено

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Стоматологи спорят о судьбе зубов мудрости, которые также называют восьмерками, много лет, но до сих пор так и не пришли к единому мнению. Когда удалять эти зубы строго запрещено — в беседе с aif.ru рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

«Его не станут удалять, если он имеет зуб-антагонист (зуб на противоположной челюсти, совпадающий по расположению — Прим.ред) и участвует в процессе пережевывания пищи, а также если он прорезался правильно и занимает соответствующее ему положение в зубном ряду. Если врач имеет к зубу доступ, чтобы пролечить корневой канал и поставить пломбу, то он сделает это, не направляя пациента сразу на удаление», — уточнила эксперт.

То есть, если восьмой зуб ровный относительно седьмого и не мешает, а также присутствует антагонист, то удалять не надо. Однако, если зуб мудрости не имеет зуба-антагониста, это может привести к перегрузке в прикусе и травматическим узлам.

Помимо этого, зубы мудрости часто пересаживают на место больных зубов, которые пришлось удалить, отметила Шелудкова. Стоит отметить, что сегодня зубной имплант стоит в районе 80 тысяч рублей.

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