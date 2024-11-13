Привычки, болезни и профессии: почему возникает рак челюсти и кто в зоне риска

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Стоматолог Тышкевич: хронический гайморит может привести к раку челюсти

Привычки, болезни и профессии: почему возникает рак челюсти и кто в зоне риска

Фото: www.globallookpress.com/Jörg Horstmann

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Этот вид онкологии является весьма агрессивным и тяжело поддается лечению.

Хронический гайморит может стать причиной возникновения рака челюсти. Об этом рассказала изданию NEWS.ru стоматолог Наталья Тышкевич.

Хронические травмы слизистой становятся благоприятной почвой для развития опухоли, которая является весьма агрессивным видом онкологии.

«С трудом поддается лечению. Одной из самых распространенных причин развития рака челюсти является хронический гайморит», — отметила специалист.

По словам врача, в группе риска также находятся курильщики и любители острой пищи. «Огненная» еда раздражает слизистую полость рта и при длительном воздействии приводит к значительным изменениям в тканях.

Кроме того, это касается работников горячих цехов. Дело в том, что высокая температура негативно воздействует на состояние слизистых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что грибы шиитаке снижают риск развития онкологии. Вещества, которые входят в состав грибов, способствуют нормальному метаболизму и здоровью сосудов.

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