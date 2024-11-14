Суд приговорил крановщика к 24 годам за госизмену и поджог военкомата

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 36 0

Помимо пребывания в местах заключения преступнику придется прилично заплатить.

Выйти сухим из воды не удалось: обвиняемому в поджоге военкомата в Москве вынесли приговор

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Западный окружной военный суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима машиниста башенного крана Сергея Андреева по делу о государственной измене и поджоге военкомата в Москве. Об этом журналистам 5-tv.ru сообщил источник из зала заседания.

По информации журналистов, ближайшие двадцать лет Андреев будет отбывать наказание в колонии строгого режима, еще четыре года дебошир, обвиненный в терроризме, проведет в тюрьме. Помимо срока крановщику предстоит выплатить штраф в 1,2 миллиона рублей за нанесенный ущерб. Свою вину Андреев признал частично.

В ходе следствия обвиняемому вменяли вину сразу по четырем статьям УК: незаконное приобретение, хранение и оборот взрывчатых веществ, изготовление оружия, участие в террористическом сообществе и о госизмене.

По версии следствия, крановщик вступил в преступный сговор с куратором одной из террористических группировок и согласился пойти на преступление за деньги. В период с 9 августа по 30 сентября 2023 года он через Telegram получил инструкцию по изготовлению зажигательного устройства

Машинист был задержан в начале ноября прошлого года. По словам свидетелей, денег за деяние Андреев не получил, а через закон переступил безвозмездно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Татарстане задержали украинского террориста, собиравшего данные о военных объектах в регионе.

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