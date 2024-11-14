Просто работа? Алсу заметили в караоке с Алексеем Чумаковым

Получится ли у певицы реализовать желаемое?

Певица Алсу появилась в караоке вместе с Алексеем Чумаковым. Об этом сообщает 7Дней.ру со ссылкой на соцсети звезды.

Концерт певца Алексея Чумакова проходил в день рождения его супруги Юлии Ковальчук. Артистке исполнилось 42 года. Среди приглашенных гостей оказалась и Алсу. Праздник организовали в караоке. Исполнительница хита «Зимний сон» решила не упускать шанс и спела с Чумаковым. Позднее она сообщила, что планирует запустить совместный трек с артистом.

Сам Чумаков пока никак не прокомментировал столь неожиданное заявление своей коллеги. Подписчики не стали приписывать артистам роман или выдвигать какие-то предположения на тему отношений. Они лишь удивились такой смелости Алсу и пожелали ей успеха в написании трека с Чумаковым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу рассказала правду о ток-шоу на телевидении. Она призналась, что там часть правды, а потом элемент шоу. Также звезда вспомнила свое первое участие в ток-шоу в возрасте 15 лет.