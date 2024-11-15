Во Франции заявили о завершении подготовки новой бригады ВСУ «Анны Киевской»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Министр Лекорню: Франция завершает подготовку новой бригады ВСУ «Анны Киевской»

Во Франции заявили о завершении подготовки новой бригады ВСУ

Фото: 5-tv.ru

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Это примерно тринадцатая часть всех украинских боевиков, обученных в Европе.

Украинские боевики из состава новой бригады «Анны Киевской», оснащенной французскими вооружением и обмундированием, завершают подготовку на полигоне во Франции. Об этом рассказал министр Вооруженных сил республики Себастьян Лекорню.

«На востоке завершается подготовка бригады „Анны Киевской“. Президент Франции взял на себя обязательство: наши войска обучают и оснащают украинскую бригаду. Вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро мы наблюдали за их последними учениями», — сообщил он на своей странице в соцсети X.

По его словам, за два года европейские страны обучили более 60 тысяч солдат ВСУ.

Бригада «Анна Киевская» названа по имени французской королевы Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого. Как отмечается в материале ABC4, «Анна» вступит в бой «в самый критический момент».

По данным прессы, в конечном итоге она будет состоять из 4500 боевиков — пехотинцев, инженеров, артиллеристов и других специалистов. Недавно на встрече в Будапеште глава Украины* Владимир Зеленский в соцсетях благодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку бригады и «плана победы».

Ранее 5-tv.ru писал о подготовке на Западе более 100 тысяч солдат ВСУ. Для этого союзники Киева используют упрощенную документацию.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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