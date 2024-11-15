Администрация Байдена до конца полномочий продолжит военную помощь Украине

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Пентагон: мы готовим поставки оружия на 7,1 миллиардов в рамках оставшегося бюджета

Фото, видео: 5-tv.ru

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США намерены поставить Украине все обещанное Байденом оружие.

Как пояснили в Пентагоне, речь о вооружениях на более чем семь миллиардов долларов. Эта сумма осталась из ранее одобренных Конгрессом средств. И уходящая администрация Белого дома делает сейчас все возможное, чтобы успеть направить Киеву новые транши до перехода власти к Дональду Трампу.

«Президент Байден ясно дал понять, что он хочет израсходовать все средства, которые выделил Конгресс, до того, как покинет свой пост. Мы усердно работаем над этим. Полагаю, что в ближайшие месяцы мы отправим новые пакеты вооружений из того, что у нас есть в запасах», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

До инаугурации Трампа остается чуть больше двух месяцев. В Пентагоне официально признали, что часть вооружений Украина получит уже после этого срока. Причем, по словам представителя военного ведомства, доставка отдельных систем может занять годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в случае, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву, Украина может создать примитивную атомную бомбу в течение нескольких месяцев.

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