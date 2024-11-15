«Во время припева подходит пристав»: адвокат ответил на сообщения о розыске Киркорова из-за штрафов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 62 0

Добровинский опроверг новости о розыске Киркорова из-за неоплаченных штрафов

«Во время припева подходит пристав»: адвокат о розыске Киркорова из-за штрафов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ранее в сети появилась информация о долгах певца.

Адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Добровинский опроверг информацию о розыске певца из-за неоплаченных штрафов. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Адвокат отметил, что Киркоров даже не водит сам машину, у него есть водители. Кроме того, когда у человека есть много автомобилей, он не сможет уследить за каждым и выяснять, есть ли у них какие-то штрафы.

«Филипп Бедросович за рулем не ездит. Штрафы обычно оплачивают водители, знаю это по своему опыту», — сказал Добровинский.

Поэтому информация о розыске — полный бред, утверждает юрист. К тому же все задолженности по автомобилям Киркорова уже погашены.

«В розыск никого пристав не объявлял, такого не бывает, тем более, что штрафы уже оплачены. Я представил себе поющего на сцене Филиппа Киркорова, и во время припева к нему подходит пристав и говорит: „Филипп Бедросович, а вы в розыске, так как ваш водитель не там припарковался“ — смешно», — сказал адвокат Добровинский.

Ранее в сети появилась информация об объявлении Филиппа Киркорова в розыск судебными приставами из-за неоплаченных штрафов, которые числятся за его машиной марки Rolls-Royce. Среди нарушений упоминались и превышения скорости, и парковка в неположенных местах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева вышла на тропу войны после обвинений. Телеведущая не оценила нападок Филиппа Киркорова в свой адрес.

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