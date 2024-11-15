«Слишком маленькая»: дочь Виктории Бони в слезах просит забрать ее из Лондона

Девочка проходит обучение в школе верховой езды. Но очень скучает по семье и друзьям.

Дочь телеведущей Виктории Бони 12-летняя Анджелина просит забрать ее из Лондона. Об этом сообщает портал 7Дней.ру со ссылкой на блог звезды в соцсетях.

После экспедиции в горах Непала Боня вернулась к дочери в Великобританию. Встреча прошла замечательно, а вот расставание вышло еще эмоциональнее. Анджелина не хотела отпускать маму и разрыдалась, когда узнала, что она не заберет ее с собой в Россию.

Для Бони такое поведение дочери стало шоком.

«Решила, что заберу ее со следующего года! Слишком она еще маленькая, хочу, чтобы была рядом», — призналась телеведущая.

В Лондоне дочь Бони проходит обучение в школе верховой езды. Знаменитость считала, что так будет лучше, однако теперь задумалась, не ошиблась в своем решении. В другой стране ребенок очень скучает по дому и семье, и Виктории тяжело наблюдать за переживаниями Анджелины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня покорила гору высотой более пяти тысяч метров. Несмотря на опасности, Гималаи продолжают манить телеведущую.