Боня покорила гору высотой более пяти тысяч метров

Телеведущая Виктория Боня продолжает покорять вершины в Гималаях. На этот раз девушка совершила восхождение на гору Амадаблам, высота которой достигает более пяти тысяч метров. Это достижение она посвятила своей дочери.

«Отсюда камни летят, а снизу пропасть», — показывает виды запыхавшаяся Боня.

Телеведущая не является профессиональной альпинисткой, однако любовь к горам и риску заставляют ее возвращаться туда снова и снова. Девушка за время своего пребывания в Гималаях пережила немало, в том числе тяжелейшую акклиматизацию и проблемы с желудком

По словам Бони, она все это делает в целях саморазвития, ведь горы дают знания, к которым человек готов. В 2023 году звезда уже пыталась покорить Гималаи, но тогда ее подвело здоровье и восхождение пришлось отложить. Новую попытку блогер предприняла в сентябре этого года. Пока все идет хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня попала под сильный камнепад при восхождении на гору Амадаблам.