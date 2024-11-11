Боня покорила гору высотой более пяти тысяч метров

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 27 0

Гималаи продолжают манить звезду несмотря на опасности.

Боня покорила гору высотой более пяти тысяч метров

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Телеведущая Виктория Боня продолжает покорять вершины в Гималаях. На этот раз девушка совершила восхождение на гору Амадаблам, высота которой достигает более пяти тысяч метров. Это достижение она посвятила своей дочери.

«Отсюда камни летят, а снизу пропасть», — показывает виды запыхавшаяся Боня.

Телеведущая не является профессиональной альпинисткой, однако любовь к горам и риску заставляют ее возвращаться туда снова и снова. Девушка за время своего пребывания в Гималаях пережила немало, в том числе тяжелейшую акклиматизацию и проблемы с желудком

По словам Бони, она все это делает в целях саморазвития, ведь горы дают знания, к которым человек готов. В 2023 году звезда уже пыталась покорить Гималаи, но тогда ее подвело здоровье и восхождение пришлось отложить. Новую попытку блогер предприняла в сентябре этого года. Пока все идет хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня попала под сильный камнепад при восхождении на гору Амадаблам.

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