«Росатом» сообщил МАГАТЭ об усилении обстрелов Энергодара со стороны ВСУ

Украинские боевики беспорядочно бьют по городу, где расположена Запорожская АЭС. Их действия уже привели к гибели сотрудника станции.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Госкорпорация «Росатом» сообщила коллегам из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об усилении обстрелов города Энергодар в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил в ходе своей рабочей поездки в Екатеринбург.
Основная опасность заключается в том, что именно в Энергодаре расположена Запорожская АЭС. При этом, по словам Лихачева, ВСУ начали атаковать Энергодар не только при помощи беспилотников, но и ствольной артиллерии, что в разы повышает уровень угрозы.
Глава «Росатома» напомнил, что в результате украинских обстрелов погиб молодой парень, а также указал, что подобные действия киевского режима являются демонстрацией бессильной злобы.
«Мы, конечно, проинформировали об этом и Международное агентство по атомной энергии, и вообще все мировое сообщество. Доводим эту мысль о злостном, таком непрекращающемся нарушении базовых принципов безопасности атомной электростанции», — подчеркнул Лихачев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате теракта киевского режима.
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