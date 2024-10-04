«Зло должно быть наказано»: сотрудник ЗАЭС погиб в результате теракта ВСУ
Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате теракта киевского режима
Фото: Telegram/Официальный канал Запорожской АЭС/znppofficial
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В его автомобиле сработало взрывное устройство.
Сотрудник Запорожской АЭС, бывший председатель совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий погиб в результате террористического акта, совершенного киевским режимом. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
«По версии следствия, 4 октября 2024 года под транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета России.
Как только сотрудник станции сел в свое авто — произошел взрыв. От полученных травм он скончался в больнице.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. В настоящий момент проводится расследование, устанавливаются все детали произошедшего.
«Зло должно быть наказано», — заключили в пресс-службе АЭС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон ВСУ повредил трансформатор подстанции вблизи ЗАЭС. Радиационный фон на станции и в зоне наблюдения, к счастью, не превысил природных значений.
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