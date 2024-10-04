«Зло должно быть наказано»: сотрудник ЗАЭС погиб в результате теракта ВСУ

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 77 0

Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате теракта киевского режима

«Зло должно быть наказано»: сотрудник ЗАЭС погиб в результате теракта ВСУ

Фото: Telegram/Официальный канал Запорожской АЭС/znppofficial

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

В его автомобиле сработало взрывное устройство.

Сотрудник Запорожской АЭС, бывший председатель совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий погиб в результате террористического акта, совершенного киевским режимом. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«По версии следствия, 4 октября 2024 года под транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как только сотрудник станции сел в свое авто — произошел взрыв. От полученных травм он скончался в больнице.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. В настоящий момент проводится расследование, устанавливаются все детали произошедшего.

«Зло должно быть наказано», — заключили в пресс-службе АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон ВСУ повредил трансформатор подстанции вблизи ЗАЭС. Радиационный фон на станции и в зоне наблюдения, к счастью, не превысил природных значений.

Тема:
Спецоперация
4 окт
«Грачи» продолжают выбивать противника из курского приграничья: лучшее видео из зоны СВО
4 окт
Стратегическая важность: как российские бойцы освобождали Угледар
4 окт
Ураганный залп! Лучшее видео из зоны СВО
4 окт
В Госдуме рассматривают письмо с требованием отправить депутата Парфенова на СВО
4 окт
Угледар освобожден: что ждет ВСУ с потерей важного укрепрайона
3 окт
«Катастрофа режима»: как потеря Угледара скажется на положении Зеленского
3 окт
Стало большой ошибкой: зачем Украина отправила в Курскую область лучшие танки
3 окт
Минобороны официально сообщило об освобождении Угледара
3 окт
Приложение «Радар. НФ» для отслеживания украинских дронов удалили из GooglePlay
3 окт
Украинские боевики пытались пять раз прорваться через границу в Курской области
+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
95.03
0.52 104.87
0.42
Будьте осторожны с финансами: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 октя...

Последние новости

12:50
Песков об атаке ВСУ на Курскую АЭС: «Играют с огнем»
12:37
Заслуженную артистку РФ Инну Выходцеву госпитализировали из Дома ветеранов сцены
12:30
В Кремле раскрыли планы Путина на день рождения
12:26
НМГ стала стратегическим информационным партнером продюсерской компании «ЛАМПА»
12:19
«Очень большая потеря»: Александр Маршал попрощался с Вячеславом Добрыниным
12:09
«Признать ответственность»: в МИД РФ призвали Запад вернуть Афганистану активы

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
«Он останется в сердцах»: в Москве прощаются с Вячеславом Добрыниным
Женщина-риск: астролог рассказала о судьбе пропавшей дочери Любови Успенской
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения