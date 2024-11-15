Путин провел телефонный разговор канцлером ФРГ Шольцем

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 76 0

Беседа состоялась по инициативе немецкой стороны.

Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Шольцем

Фото: Uwe Geisler/ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщили в Кремле.

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, уточняется в сообщении. Путин и Шольц провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине.

Путин напомнил, что украинский кризис стал прямым результатом многолетней недружественной политики НАТО. Президент РФ также отметил, что Москва никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны Киевом.

Российский лидер сказал Шольцу, что договоренности по Украине должны строиться, основываясь на новых территориальных реалиях и ликвидировать первопричины конфликта.

Путин также указал немецкой стороне на деградацию отношений Москвы и Берлина, которая проявляется во всех сферах. Такой результат стал следствием недружественной политики ФРГ, проводимой в отношении РФ.

Информацию о телефонном разговоре подтвердили и в немецком Кабмине. Там уточнили, что Шольц призвал главу РФ к переговорам по Украине с целью достижения мира. При этом канцлер отметил, что Германия продолжит оказывать поддержку киевскому режиму.

Ряд западных источников последние дни сообщал также о телефонных переговорах Владимира Путина и набравшего большинство голосов на президентских выборах в США Дональда Трампа, однако эту информацию позже опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом Путин на форуме «Валдай» в очередной раз подчеркнул, что Москва открыта к диалогу с Западом.

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