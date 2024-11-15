Россия и Армения укрепляют сотрудничество в агропромышленном комплексе

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетила Армению с рабочей поездкой, где провела переговоры с вице-премьером Мгером Григоряном и министром экономики Геворгом Папояном. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

«Товарооборот продукции АПК между странами стабильно растет. При этом Россия заинтересована в увеличении поставок продовольствия на рынок Армении», — уточнили в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что хороший экспортный потенциал есть у пшеницы, кондитерских изделий, подсолнечного масла, маргарина, кукурузы, сахара и ряда других товаров.

Помимо этого, Россия готова наращивать поставки семян, ветеринарных препаратов и вакцин. Российская сторона выразила готовность сотрудничать в сфере генетики.

В Минсельхозе заключили, что Москва готова развивать отношения с Ереваном в области аграрного образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году в России ожидается урожай картофеля объемом в 7,3 миллиона тонн. При этом рекордным по объему урожая стал минувший год — тогда удалось собрать 8,3 миллиона тонн корнеплода.