«Я их сама ему сшила»: мама SHAMAN пошутила про кожаные штаны сына

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 209 0

Мама SHAMAN Людмила сшила ему первые кожаные штаны

Мать Shaman рассказала, почему он носит кожаные штаны

Фото: @ РИА Новости/Кирилл Зыков

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Как оказалось, это его любимая вещь с детства.

Певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) кожаные штаны сшила его самая любимая женщина — мама. Так женщина заявила в одном шоу на федеральном канале.

Исполнитель хита «Я русский» сам продумывает свои сценические образы, однако маленькую деталь в них внесла его мама. Поклонники постоянно обсуждают его кожаные штаны, в которые он прячет микрофон на концертах. Как оказалось позднее, это единственная вещь, с которой он практически никогда не расстается.

Артист решил ответить всем, кто негодует из-за его стиля, и на шоу спросил у своей мамы, как она относится к этим самым кожаным штанам.

«Не то слово. Я их сама ему сшила в детстве, с тех пор мы в кожаных штанах», — заверила Людмила.

Именно поэтому эту вещь в гардеробе Ярослав Дронов предпочитает больше всего. Женщина постаралась с малых лет привить сыну любовь к кожаной одежде, и кажется, у нее это получилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер раскрыл, чем SHAMAN занимается после концертов. Он отметил, что у певца нет времени на личную жизнь, потому что он постоянно на гастролях.

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