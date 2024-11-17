«Дескать добровольцы»: посол Андреев раскрыл тайну польских наемников

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 190 0

Посол РФ Андреев: власти Польши игнорируют свои же законы о наемничестве

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sgt. Jacob Nunnenkamp; 5-tv.ru

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Власти страны подрывают свой авторитет лицемерными решениями.

Власти Польши игнорирует законы страны о наемничестве, называя помощников Вооруженных сил Украины «добровольцами». Об этом посол России в Польше Сергей Андреев эксклюзивно рассказала «Известиям».

На территории Польши не один год существует закон о запрете участия граждан в вооруженных конфликтах за пределами государства без разрешения на то представителей власти. Однако после начала Россией специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года, данное решение негласно ушла в «заморозку». Все прекрасно понимают, что поляки работают в Незалежной, но закрывают на это глаза.

«Что касается польских властей и в целом польского информационного пространства, то здесь эта тема под негласным запретом. На эту тему избегают высказываться представители польских властей, и такие материалы практически не появляются в польских СМИ», — поделился Андреев.

Примечательно, что около двух лет назад группа депутатов в польском парламенте инициировала законопроект, предполагающий отмену уголовной ответственности за участие в боевых действиях на Украине. Тем не менее стало известно, что этот законопроект не был продвинут дальше до истечения срока полномочий предыдущего парламента.

Такое поведение властей показывает лишь их лицемерие и желание быть хорошими для всех. С одной стороны, действующие законы строго запрещают подобные действия, однако, с другой стороны, власти фактически закрывают глаза на их нарушение. Это создает парадоксальную ситуацию: законы существуют, но их применение не только игнорируется, но и воспринимается как обыденность.

Такой подход подрывает авторитет правовой системы и вызывает у граждан недоумение. В то время как официальные чиновники декларируют соблюдение законодательства, они тем не менее создают условия для его обхода, что может привести к негативным последствиям как для правопорядка, так и для общественного восприятия власти. В результате, складывается впечатление, что власти выбрали выборочный подход к закону, позволяя некоторым категориям граждан действовать на собственное усмотрение, что ставит под сомнение справедливость и последовательность их решений.

Полное интервью смотрите в «Итоговой программе с Петром Марченко» 17 ноября в 23:00 на РЕН ТВ.

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