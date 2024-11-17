Символ спасения на «Титанике»: часы капитана Рострона проданы за рекордную сумму

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 77 0

Часы спасшего пассажиров «Титаника» капитана Рострона проданы почти за $2 млн

Часы, подаренные капитану, спасшему 700 пассажиров «Титаника», проданы

Фото: www.globallookpress.com/Science Museum

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Уникальную драгоценность ему преподнесли три вдовы известных бизнесменов.

Часы капитана Артура Рострона, который спас 700 пассажиров «Титаника», проданы за рекордную сумму. Об этом сообщает портал Sky News со ссылкой на аукционный дом Henry Aldridge and Son.

Золотые карманные часы Артура Генри Рострона весом 18 карат, проданы на аукционе почти за два миллиона долларов. Отмечается, что именно он взял на борт своего судна 705 пассажиров корабля «Титаник», который столкнулся с айсбергом в ледяных водах Северной Атлантики и потерпел крушение.

Рострон после получения сигнала бедствия с «Титаника», провел спасательную операцию — он забрал на борт своего корабля «Карпатия» сотни женщин и детей. За это, три вдовы известных бизнесменов подарили капитану такую драгоценность. По информации портала, новым владельцем часов стал частный коллекционер в США.

Артур Генри Рострон стал знаменитым после произошедшего. Выжившие пассажиры вручили ему кубок «Любви» в знак благодарности. Он скромно принял этот подарок. Скончался Рострон на 72-м году жизни от пневмонии. 

Предыдущий рекорд был установлен в апреле, когда еще одни золотые часы, извлеченные из вещей самого богатого человека на затонувшем лайнере Джона Джейкоба Астора, были проданы почти за полтора миллиона фунтов стерлингов. Астор погиб в возрасте 47 лет, он просто не успел сесть в спасательную шлюпку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кейт Уинслет подняла волнующий вопрос о финале «Титаника».

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